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13 июля 2017, 9:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» начала переговоры со «Бенфикой» о трансфере Семеду

Защитник «Бенфики» Нельон Кабрал Семеду по-прежнему интересен «Барселоне».

Защитник <span class=error>Бенфики</span> <span class=error>Нельон</span> <span class=error>Кабрал</span> <span class=error>Семеду</span> <nobr>по-прежнему</nobr> интересен Барселоне. Увеличить
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Sport.es сообщает, что представители каталонского клуба уже находятся в Португалии, где начали переговоры с лиссабонским клубом.

Вернуться к варианту с покупкой 23-летнего португальца в «Барселоне» решили после того, как не удалось договориться с «Арсеналом» о переходе Эктора Бельерина. Каталонцы предложили «Бенфике» за Семеду € 30 млн.

Ранее сообщалось, что лиссабонцы хотят выручить с продажи защитника не менее €50 млн, но каталонцы столько платить не собираются.

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