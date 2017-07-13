«Барселона» начала переговоры со «Бенфикой» о трансфере Семеду
Защитник «Бенфики» Нельон Кабрал Семеду
по-прежнему интересен «Барселоне».
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Sport.es сообщает, что представители каталонского клуба уже находятся в Португалии, где начали переговоры с лиссабонским клубом.
Вернуться к варианту с покупкой 23-летнего португальца в «Барселоне» решили после того, как не удалось договориться с «Арсеналом» о переходе Эктора Бельерина. Каталонцы предложили «Бенфике» за Семеду € 30 млн.
Ранее сообщалось, что лиссабонцы хотят выручить с продажи защитника не менее €50 млн, но каталонцы столько платить не собираются.
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