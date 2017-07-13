Музей футбола создают в Гродно

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Под музей уже выделено просторное помещение с отдельным входом в здании футбольного манежа. Сейчас ведется сбор будущих экспонатов.

«История гродненского футбола начинается в 20-х годах прошлого века. Планируется, что экспозиция будет представлена по десятилетиям и эпохам: довоенная, послевоенная, история непосредственно футбольного клуба “Неман”, развития футбола в советское время и, конечно, наша новейшая история», — отметил Иван Воросович. Он подчеркнул, что принять участие в создании музея могут все любители футбола региона: наверняка у многих сохранились какие-либо артефакты, связанные с развитием игры номер один на Гродненщине.

«С удовольствием примем экспонаты для музея, но сохраним за хозяином право распоряжаться ими. Сейчас работаем и с ветеранами футбола: они готовы поделиться уникальными вещами и документами. Рассчитываем, что коллекция не будет статичной, что сможем ее расширять, обновлять и постоянно предлагать посетителям что-то новое», — рассказал председатель футбольного клуба. Например, уже есть в коллекции будущего музея и мяч, и бутсы из середины прошлого века, редкие и уникальные фотографии различных эпох.

Вскоре в Гродно приедет коллекционер из Украины. Мужчина собрал внушительную коллекцию билетов, программок едва ли не всех матчей, других документов, касающихся истории футбольного клуба «Неман» и гродненского футбола с середины прошлого века. Все это можно будет увидеть в музее футбола региона. Создатели музея уверены, что он будет интересен не только жителям Гродно, ведь на примере развития футбола в области можно проследить историю игры в целом.

Футбольный манеж открылся в Гродно в конце февраля. Он возведен в гродненском лесопарке Пышки на месте бывшего детского оздоровительного лагеря. Рядом размещен и крытый ледовый каток. Построены объекты по одному принципу: спортивную площадку накрывает надутый купол. Стенами и крышей здесь выступает так называемая воздухоопорная конструкция. Внутри стандартное искусственное поле с покрытием последнего поколения. Пристроен к манежу и комплекс зданий со всеми необходимыми помещениями: раздевалками, тренерскими, учебными классами, кафе, гардеробными и другими. Реализован был проект совместными усилиями: ассоциация «Белорусская федерация футбола» предоставила само сооружение, а все сети, основа для конструкции делались за счет городского бюджета. Хозяином манежа стала футбольная школа ФК «Неман», занимаются здесь в основном юные футболисты.