Музей футбола создают в Гродно
13 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В гродненском футбольном манеже появится музей, посвященный истории футбола региона, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель футбольного клуба «Неман» Иван Ворсович.
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Под музей уже выделено просторное помещение с отдельным входом в здании футбольного манежа. Сейчас ведется сбор будущих экспонатов.
«История гродненского футбола начинается в 20-х годах прошлого века. Планируется, что экспозиция будет представлена по десятилетиям и эпохам: довоенная, послевоенная, история непосредственно футбольного клуба “Неман”, развития футбола в советское время и, конечно, наша новейшая история», — отметил Иван Воросович. Он подчеркнул, что принять участие в создании музея могут все любители футбола региона: наверняка у многих сохранились
«С удовольствием примем экспонаты для музея, но сохраним за хозяином право распоряжаться ими. Сейчас работаем и с ветеранами футбола: они готовы поделиться уникальными вещами и документами. Рассчитываем, что коллекция не будет статичной, что сможем ее расширять, обновлять и постоянно предлагать посетителям
Вскоре в Гродно приедет коллекционер из Украины. Мужчина собрал внушительную коллекцию билетов, программок едва ли не всех матчей, других документов, касающихся истории футбольного клуба «Неман» и гродненского футбола с середины прошлого века. Все это можно будет увидеть в музее футбола региона. Создатели музея уверены, что он будет интересен не только жителям Гродно, ведь на примере развития футбола в области можно проследить историю игры в целом.
Футбольный манеж открылся в Гродно в конце февраля. Он возведен в гродненском лесопарке Пышки на месте бывшего детского оздоровительного лагеря. Рядом размещен и крытый ледовый каток. Построены объекты по одному принципу: спортивную площадку накрывает надутый купол. Стенами и крышей здесь выступает так называемая воздухоопорная конструкция. Внутри стандартное искусственное поле с покрытием последнего поколения. Пристроен к манежу и комплекс зданий со всеми необходимыми помещениями: раздевалками, тренерскими, учебными классами, кафе, гардеробными и другими. Реализован был проект совместными усилиями: ассоциация «Белорусская федерация футбола» предоставила само сооружение, а все сети, основа для конструкции делались за счет городского бюджета. Хозяином манежа стала футбольная школа ФК «Неман», занимаются здесь в основном юные футболисты.
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