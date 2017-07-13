СМИ: «Боруссия» (Дортмунд) намерена заполучить нападающего «Арсенала» Оливье Жиру
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» готовит предложение о переходе для французского нападающего лондонского «Арсенала» Оливье Жиру, сообщает Mirror.
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По данным издания, «Боруссия» нацелилась на 30-летнего игрока после того, как он признался, что может покинуть «Арсенал».
Дортмундцы рассматривают Жиру в качестве замены габонскому нападающему
Жиру перешел в «Арсенал» в 2012 году из французского «Монпелье». В общей сложности в составе «канониров» он провел 227 матчей и забил 98 голов, трижды выиграл Кубок Англии и дважды — Суперкубок страны. В активе Жиру 64 игры и 27 мячей за сборную Франции, с которой он стал
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