Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30371307/
13 июля 2017, 9:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Боруссия» (Дортмунд) намерена заполучить нападающего «Арсенала» Оливье Жиру

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» готовит предложение о переходе для французского нападающего лондонского «Арсенала» Оливье Жиру, сообщает Mirror.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Дортмундский футбольный клуб <span class=error>Боруссия</span> готовит предложение о переходе для французского нападающего лондонского Арсенала Оливье Жиру сообщает Mirror. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным издания, «Боруссия» нацелилась на 30-летнего игрока после того, как он признался, что может покинуть «Арсенал».

Дортмундцы рассматривают Жиру в качестве замены габонскому нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который этим летом, вероятно, покинет команду.

Жиру перешел в «Арсенал» в 2012 году из французского «Монпелье». В общей сложности в составе «канониров» он провел 227 матчей и забил 98 голов, трижды выиграл Кубок Англии и дважды — Суперкубок страны. В активе Жиру 64 игры и 27 мячей за сборную Франции, с которой он стал вице-чемпионом Европы-2016.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео