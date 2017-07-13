СМИ: «Боруссия» (Дортмунд) намерена заполучить нападающего «Арсенала» Оливье Жиру

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По данным издания, «Боруссия» нацелилась на 30-летнего игрока после того, как он признался, что может покинуть «Арсенал».

Дортмундцы рассматривают Жиру в качестве замены габонскому нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который этим летом, вероятно, покинет команду.