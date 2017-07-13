«Реал» продлил контракт с Родригесом перед тем, как отдать его в аренду «Баварии»

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Во вторник «Бавария» объявила, что взяла в аренду у «Реала» Родригеса сроком на два сезона — до конца июня 2019 года, получив также первоочередное право выкупа трансфера 26-летнего игрока за 60 миллионов евро. Кроме того, мюнхенский клуб будет выплачивать полную зарплату колумбийцу в размере 10 миллионов евро за сезон.

По данным издания, «Реал» продлил контракт с Родригесом на один сезон — до 2021 года. Сделано это было потому, что, в случае если «Бавария» не выкупит трансфер полузащитника, он вернется в испанский клуб за год до завершения своего контракта с ним. При таком раскладе «Реал» сможет продать футболиста за меньшую цену, чем рыночная, что руководство мадридцев не устраивает.

Родригес перешел в «Реал» в июле 2014 года из «Монако». В общей сложности колумбиец провел в составе «сливочных» 111 игр и забил 36 мячей. Вместе с «Реалом» полузащитник по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и стал чемпионом страны. В активе Родригеса 54 матча и 18 голов за сборную Колумбии.