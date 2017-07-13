Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30371046/
13 июля 2017, 9:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» продлил контракт с Родригесом перед тем, как отдать его в аренду «Баварии»

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. Мадридский футбольный клуб «Реал» продлил соглашение с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом перед тем, как отдать его в аренду мюнхенской «Баварии», сообщает Marca.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Мадридский футбольный клуб Реал продлил соглашение с колумбийским полузащитником <span class=error>Хамесом</span> Родригесом перед тем как отдать его в аренду мюнхенской Баварии сообщает Marca. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник «Бавария» объявила, что взяла в аренду у «Реала» Родригеса сроком на два сезона — до конца июня 2019 года, получив также первоочередное право выкупа трансфера 26-летнего игрока за 60 миллионов евро. Кроме того, мюнхенский клуб будет выплачивать полную зарплату колумбийцу в размере 10 миллионов евро за сезон.

По данным издания, «Реал» продлил контракт с Родригесом на один сезон — до 2021 года. Сделано это было потому, что, в случае если «Бавария» не выкупит трансфер полузащитника, он вернется в испанский клуб за год до завершения своего контракта с ним. При таком раскладе «Реал» сможет продать футболиста за меньшую цену, чем рыночная, что руководство мадридцев не устраивает.

Родригес перешел в «Реал» в июле 2014 года из «Монако». В общей сложности колумбиец провел в составе «сливочных» 111 игр и забил 36 мячей. Вместе с «Реалом» полузащитник по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и стал чемпионом страны. В активе Родригеса 54 матча и 18 голов за сборную Колумбии.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео