Футболист Антони Модест перешел из немецкого «Кельна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Модест перешел в «Кельн» летом 2015 года из «Хоффенхайма». В сезоне-2016/17 29-летний форвард забил за «Кельн» 27 голов в 37 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.

По сообщениям в СМИ, сумма трансфера нападающего составила более 35 миллионов евро. В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Модест станет партнером бывшего полузащитника петербургского «Зенита» бельгийца Акселя Витселя.