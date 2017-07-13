Футболист Антони Модест перешел из немецкого «Кельна» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. Французский нападающий Антони Модест перешел из немецкого «Кельна» в китайский футбольный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщается на официальном сайте команды немецкой бундеслиги.
Модест перешел в «Кельн» летом 2015 года из «Хоффенхайма». В сезоне-2016/17 29-летний форвард забил за «Кельн» 27 голов в 37 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.
По сообщениям в СМИ, сумма трансфера нападающего составила более 35 миллионов евро. В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Модест станет партнером бывшего полузащитника петербургского «Зенита» бельгийца Акселя Витселя.
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