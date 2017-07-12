Кака: От пребывания в «Реале» ждал большего

— Я сохранил приятные воспоминания о «Реале», — цитирует AS Кака. — С профессиональной точки зрения это был тяжелый период, но и такой опыт также необходим. Я жил в прекрасном городе и работал с великими игроками. Выиграл несколько титулов, забивал мячи… В целом, все было хорошо. В конце концов, я могу сказать, что играл за «Реал» и получал от этого удовольствие. Хотя, безусловно, ждал я от этого большего.