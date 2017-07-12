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12 июля 2017, 23:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кака: От пребывания в «Реале» ждал большего

Полузащитник «Орландо Сити» Кака отметил, что сохранил приятные воспоминания о «Реале». Бразилец выступал за мадридцев с 2009 по 2013 год.

Полузащитник Орландо Сити <span class=error>Кака</span> отметил что сохранил приятные воспоминания о Реале. Увеличить
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— Я сохранил приятные воспоминания о «Реале», — цитирует AS Кака. — С профессиональной точки зрения это был тяжелый период, но и такой опыт также необходим. Я жил в прекрасном городе и работал с великими игроками. Выиграл несколько титулов, забивал мячи… В целом, все было хорошо. В конце концов, я могу сказать, что играл за «Реал» и получал от этого удовольствие. Хотя, безусловно, ждал я от этого большего.

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