«МЮ» объявил о переходе Янузая в «Реал Сосьедад»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай продолжит карьеру в Испании. «МЮ» на своём официальном сайте объявил о переходе Янузая в «Реал Сосьедад».
«Желаем удачи Аднану Янузаю, который покидает «Манчестер Юнайтед» и продолжит карьеру в «Реале Сосьедад», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Аднан Янузай подпишет пятилетний контракт с
Янузай перешёл в «МЮ» в 2011 году из «Андерлехта», на тот момент игроку было 16 лет.
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