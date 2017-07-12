«МЮ» объявил о переходе Янузая в «Реал Сосьедад»

«Желаем удачи Аднану Янузаю, который покидает «Манчестер Юнайтед» и продолжит карьеру в «Реале Сосьедад», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Аднан Янузай подпишет пятилетний контракт с сан-себастьянцами. До этого 22-летний полузащитник на правах аренды выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Сандерленд».

Янузай перешёл в «МЮ» в 2011 году из «Андерлехта», на тот момент игроку было 16 лет.

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