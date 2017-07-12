«Милан» подписал контракт с братом голкипера Джанлуиджи Доннаруммы Антонио
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт. Голкипер Антонио Доннарумма подписал контракт с итальянским «Миланом» и будет выступать в одной команде со своим младшим братом Джанлуиджи, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Антонио, который является воспитанником «Милана», в среду подписал четырехлетний контракт с «россонери». С 2012 по 2016 год 27-летний вратарь принадлежал «Дженоа», за который он сыграл лишь в одном матче, а прошлый сезон провел в греческом клубе «Астерас».
Днем ранее «Милан» продлил соглашение с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой до 2021 года.
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