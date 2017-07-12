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12 июля 2017, 19:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дани Алвес выиграл больше трофеев, чем «ПСЖ» за всю историю

Новичок «ПСЖ» Дани Алвес является более титулованным игроком, чем его новый клуб.

Новичок <span class=error>ПСЖ</span> Дани <span class=error>Алвес</span> является более титулованным игроком чем его новый клуб. Увеличить
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За свою карьеру 34-летний бразилец выиграл 33 трофея: 6 чемпионатов, 5 Кубков, 5 Суперкубков Испании, 2 Кубка УЕФА, 4 Суперкубка УЕФА, 3 Лиги чемпионов, 3 клубных чемпионата мира, чемпионат и Кубок Италии, а также Кубок Америки и два Кубка конфедераций со сборной Бразилии.

«ПСЖ» с момента основания в 1970 году выиграл лишь 31 трофей: 6 чемпионатов, 11 Кубков, 6 Суперкубков Франции, 7 Кубков лиги, 1 Кубок УЕФА. Причем почти половину из них (15) — после продажи катарским инвесторам в 2011 году.

Также на счету парижан победы в лиге 2 и в Кубке Интертото, но они не являются трофеями в привычном смысле.

О трансфере Дани Алвеса из «Ювентуса» в «ПСЖ» было объявлено сегодня.

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