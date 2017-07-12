«Бавария» и «Мюнхен-1860» аннулировали контракт по аренде «Альянц-Арены»

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«Таков результат переговоров между Маркусом Фаузером, директором “Мюнхена-1860” и Яном-Кристианом Дреезеном, директором по финансам “Баварии” Мюнхен. Ввиду аннулирования контракта, “Альянц Арена” больше не является домашним стадионом “Мюнхена-1860”. Последующее возвращение на стадион исключено», — информирует официальный сайт «Баварии».

Немецкий клуб «Мюнхен-1860» потерял профессиональный статус после того, как не смог пройти процедуру лицензирования для участия в третьем немецком дивизионе.