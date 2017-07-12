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12 июля 2017, 19:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» и «Мюнхен-1860» аннулировали контракт по аренде «Альянц-Арены»

«Альянц-Арена», являющаяся на 100 процентов дочерним предприятием «Баварии», и «Мюнхен-1860» аннулировали действующий контракт по аренде стадиона клубом.

<span class=error>Альянц</span>-Арена являющаяся на 100 процентов дочерним предприятием Баварии и Мюнхен-1860 аннулировали действующий контракт по аренде стадиона клубом. Увеличить
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«Таков результат переговоров между Маркусом Фаузером, директором “Мюнхена-1860” и Яном-Кристианом Дреезеном, директором по финансам “Баварии” Мюнхен. Ввиду аннулирования контракта, “Альянц Арена” больше не является домашним стадионом “Мюнхена-1860”. Последующее возвращение на стадион исключено», — информирует официальный сайт «Баварии».

Немецкий клуб «Мюнхен-1860» потерял профессиональный статус после того, как не смог пройти процедуру лицензирования для участия в третьем немецком дивизионе.

Бавария
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