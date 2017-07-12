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12 июля 2017, 17:39 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Сотрудники налоговой службы Испании провели обыск на яхте Роналду

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники таможенного департамента при налоговой службе Испании устроили обыск на яхте, арендованной на время отпуска нападающим испанского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщило в среду издание Hola.

На снимках которые опубликовал журнал Hola видно как три вооруженных агента находятся на яхте; причины проверки которая продолжалась полтора часа не уточняются. Увеличить
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По его информации, футболист отдыхает в районе острова Форментера со своей девушкой и группой друзей и родных. На снимках, которые опубликовал журнал, видно, как три вооруженных агента находятся на яхте. Причины проверки, которая продолжалась полтора часа, не уточняются.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет. Роналду даст показания в суде автономного сообщества Мадрида по делу о мошенничестве 31 июля.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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