Футболист Витоло спустя два дня разорвал контракт с «Севильей» и перешел в «Атлетико»
Полузащитник сборной Испании по футболу Витоло спустя два дня после продления контракта с «Севильей» разорвал соглашение с клубом и подписал договор с «Атлетико», сообщается на официальном сайте мадридцев.
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Контракт 27-летнего футболиста с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2022 года, при этом
Витоло перешел в «Севилью» из «Лас-Пальмаса» в 2013 году. В прошлом сезоне полузащитник провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал десять голевых передач. За сборную Испании Витоло дебютировал в марте 2015 года и с тех пор провел за национальную команду 11 матчей, в которых забил четыре гола.
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