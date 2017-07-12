Футболист Витоло спустя два дня разорвал контракт с «Севильей» и перешел в «Атлетико»

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Контракт 27-летнего футболиста с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2022 года, при этом из-за санкций ФИФА, запрещающих мадридскому клубу регистрировать новых игроков, Витоло до 31 декабря будет выступать на правах аренды за «Лас-Пальмас».

Витоло перешел в «Севилью» из «Лас-Пальмаса» в 2013 году. В прошлом сезоне полузащитник провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал десять голевых передач. За сборную Испании Витоло дебютировал в марте 2015 года и с тех пор провел за национальную команду 11 матчей, в которых забил четыре гола.