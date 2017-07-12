Бонуччи согласился на переход в «Милан»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи близок к переходу в «Милан».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает Sport Mediaset, 30-летний итальянец дал согласие на переход в миланский клуб. По информации источника, зарплата футболиста составит порядка семи миллионов евро.
«Милан» отправил руководству «Старой синьоры» официальное предложение о трансфере. Миланцы предложили в обмен на Бонуччи двух защитников — Де Шильо и Романьоли — и денежную компенсацию.
Действующее соглашение Бонуччи с «Ювентусом», за который он выступает с 2010 года, рассчитано до 2021 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей в чемпионате Италии и забил три гола. На его счету также один гол в 11 играх Лиги чемпионов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter