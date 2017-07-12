Бонуччи согласился на переход в «Милан»

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Как сообщает Sport Mediaset, 30-летний итальянец дал согласие на переход в миланский клуб. По информации источника, зарплата футболиста составит порядка семи миллионов евро.

«Милан» отправил руководству «Старой синьоры» официальное предложение о трансфере. Миланцы предложили в обмен на Бонуччи двух защитников — Де Шильо и Романьоли — и денежную компенсацию.

Действующее соглашение Бонуччи с «Ювентусом», за который он выступает с 2010 года, рассчитано до 2021 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей в чемпионате Италии и забил три гола. На его счету также один гол в 11 играх Лиги чемпионов.