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Вчера было объявлено об аренде колумбийского хавбека на 2 сезона с правом выкупа.

«Готово! Хамес Родригес официально стал игроком «Баварии», — говорится в сообщении пресс-службы мюнхенского клуба.

Примечателен тот факт, что сегодня футболисту исполняется 26 лет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Done deal! <a href="https://twitter.com/jamesdrodriguez">@jamesdrodriguez</a> is officially an <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBayern?src=hash">#FCBayern</a> player. ✍️<a href="https://twitter.com/hashtag/ServusJames?src=hash">#ServusJames</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBayern?src=hash">#FCBayern</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MiaSanMia?src=hash">#MiaSanMia</a> <a href="https://t.co/CwyNs3RMS7">pic.twitter.com/CwyNs3RMS7</a></p>— FC Bayern English (@FCBayernEN) <a href="https://twitter.com/FCBayernEN/status/885104398027939841">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>