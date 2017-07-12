Хамес Родригес официально стал игроком «Баварии»
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес официально перешел в «Баварию» на правах аренды.
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Вчера было объявлено об аренде колумбийского хавбека на 2 сезона с правом выкупа.
«Готово! Хамес Родригес официально стал игроком «Баварии», — говорится в сообщении
Примечателен тот факт, что сегодня футболисту исполняется 26 лет.
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