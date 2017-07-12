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12 июля 2017, 15:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хамес Родригес официально стал игроком «Баварии»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес официально перешел в «Баварию» на правах аренды.

Полузащитник Реала <span class=error>Хамес</span> Родригес официально перешел в Баварию на правах аренды. Увеличить
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Вчера было объявлено об аренде колумбийского хавбека на 2 сезона с правом выкупа.

«Готово! Хамес Родригес официально стал игроком «Баварии», — говорится в сообщении пресс-службы мюнхенского клуба.

Примечателен тот факт, что сегодня футболисту исполняется 26 лет.

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