Тренерский штаб «Тобола» пополнили Веретенников и Слабодич

Имя футболиста Олега Веретенникова прежде всего связывают с «Ротором», которому он отдал 7 лет своей карьеры. На его счету ряд командных и личных достижений. Вместе с «роторчанами» в Кубке УЕФА он выигрывал у «Манчестер Юнайтед». Несколько раз он был заигран в Казахстане. На его счету выступления за команды «Женис» (2004 год), «Иртыш» (2007) и «Астана» (2008)..



Больше 10-и лет возглавлял Клуб 100 российских бомбардиров.



Тренерскую карьеру начал в феврале 2010 года с должности помощника главного тренера «Ротора». В декабре 2010 года окончил Высшую школу тренеров по категории «В». 11 июня 2014 года стал главным тренером команды. Был на своём посту до весны 2015 года. 17 июня 2015 года возглавил «Луч-Энергию». Затем работал главным тренером в «Оренбург М»..



В «Тоболе» Веретенников назначен на пост ассистента главного тренера..



Еще один новичок «Тобола» Арнольд Слабодич, также из команды Евдокимова. Арнольд Ринатович — в прошлом российский полузащитник и нападающий. Сыграл 17 матчей в Высшей лиге России..



После ряда коротких сезонов в разных клубах России, в течение 6 лет Арнольд Слабодич выступал за нижнекамский «Нефтехимик», сыграл за него 179 матчей в первенствах страны и забил 40 голов. В 2002 году играл за «Уралмаш». В 2003—2005 году Арнольд Слабодич играл за «Сатурн» из Набережных Челнов, в 2004 году стал лучшим бомбардиром своей зоны ЛФЛ с 32 голами.



После окончания карьеры игрока Арнольд Слабодич работал с молодёжью в центре подготовки футболистов ФК «КАМАЗ». В 2009—2011 году он входил в тренерский штаб «КАМАЗа», который возглавлял его бывший коллега по команде Роберт Евдокимов. С декабря 2011 года тренерский штаб Евдокимова, Слабодича и Захарчука вместе перешёл на работу в оренбургский «Газовик» (ныне «Оренбург»).