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12 июля 2017, 15:22 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Доннарумма извинился перед болельщиками «Милана»

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма, продливший контракт с «Миланом», сообщил, что не хотел уходить из команды.

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма продливший контракт с Миланом сообщил что не хотел уходить из команды. Увеличить
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Вчера 18-летний голкипер подписал соглашение, рассчитанное до 2021 года.

— Я рад и горд быть в «Милане», — цитирует Football Italia Доннарумму. — Я родился и вырос в этом клубе и никогда не сомневался в том, что хочу остаться. Хочу извиниться перед болельщиками, я никогда не собирался их предать. Должен сказать им спасибо за поддержку, которую они оказывали два послединх года.

Напомним, в начале июня «Милан» объявил о том, что футболист отказался продлевать контракт, рассчитанный до лета 2018 года. Владелец «Милана» Йонгхонг Ли после этого заявил, что не намерен продавать игрока, чтобы он весь предстоящий сезон наблюдал за футболом с трибун.

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