«Селтик» выкупил полузащитника «Манчестер Сити»

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21-летний футболист долгое время выступал за команды разных возрастов в системе «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что шотландский клуб заплатит за француза порядка 7 миллионов фунтов. Нтчам играет на позиции центрального и опорного полузащитника.