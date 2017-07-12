«Селтик» выкупил полузащитника «Манчестер Сити»
«Селтик» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Оливье Нтчама.
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21-летний футболист долгое время выступал за команды разных возрастов в системе «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что шотландский клуб заплатит за француза порядка 7 миллионов фунтов. Нтчам играет на позиции центрального и опорного полузащитника.
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