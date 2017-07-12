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12 июля 2017, 15:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Селтик» выкупил полузащитника «Манчестер Сити»

«Селтик» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Оливье Нтчама.

<span class=error>Селтик</span> объявил о трансфере полузащитника Оливье <span class=error>Нтчама</span>. Увеличить
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21-летний футболист долгое время выступал за команды разных возрастов в системе «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что шотландский клуб заплатит за француза порядка 7 миллионов фунтов. Нтчам играет на позиции центрального и опорного полузащитника.

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