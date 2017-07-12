«Челси» может купить Обамейянга у дортмундской «Боруссии» за £ 70 млн

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Лондонцы решили переключиться на форварда сборной Габона после того, как не удалось заполучить Ромелу Лукаку. Бельгийский нападающий предпочёл перейти в «Манчестер Юнайтед».

Sky Sports сообщает, что «Челси» может заплатить за 28-летнего футболиста £ 70 млн (около € 78,3 млн). Помимо «Челси» в услугах Пьера-Эмерика Обамейянга заинтересованы «Милан» и «ПСЖ», однако парижане не готовы платить более € 70 млн. Россонери в свою очередь ранее предложили за нападающего € 60 млн.

Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.