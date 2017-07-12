«Челси» может купить Обамейянга у дортмундской «Боруссии» за £ 70 млн
Нападающий дортмундской «Боруссии»
Пьер-Эмерик Обамейянг попал в сферу интересов «Челси».
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Лондонцы решили переключиться на форварда сборной Габона после того, как не удалось заполучить Ромелу Лукаку. Бельгийский нападающий предпочёл перейти в «Манчестер Юнайтед».
Sky Sports сообщает, что «Челси» может заплатить за 28-летнего футболиста £ 70 млн (около € 78,3 млн). Помимо «Челси» в услугах
Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.
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