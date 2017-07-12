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12 июля 2017, 15:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Монпелье» разместит на футболках имя умершего президента клуба

«Монпелье» на официальной странице в Твиттере объявил, что на футболках команды в следующем сезоне будет нанесена строчка «1943 Лулу 2017».

Монпелье на официальной странице в <span class=error>Твиттере</span> объявил что на футболках команды в следующем сезоне будет нанесена строчка 1943 <span class=error>Лулу</span> 2017. Увеличить
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Эта фраза означает года жизни бывшего президента клуба Луи Николлена, которого все называли Лулу.

Напомним, Николлен умер в день своего 74-летия от сердечного приступа в больнице. Он руководил «Монпелье» с 1974 года.

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