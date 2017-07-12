«Монпелье» разместит на футболках имя умершего президента клуба

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Эта фраза означает года жизни бывшего президента клуба Луи Николлена, которого все называли Лулу.

Напомним, Николлен умер в день своего 74-летия от сердечного приступа в больнице. Он руководил «Монпелье» с 1974 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Toute la saison les maillots du <a href="https://twitter.com/hashtag/MHSC?src=hash">#MHSC</a> porteront la mention "1943 LOULOU 2017" en hommage au Président Louis Nicollin <a href="https://t.co/HrdBifeLWM">pic.twitter.com/HrdBifeLWM</a></p>— MHSC (@MontpellierHSC) <a href="https://twitter.com/MontpellierHSC/status/885047364628643840">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>