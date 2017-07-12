«Монпелье» разместит на футболках имя умершего президента клуба
«Монпелье» на официальной странице в Твиттере объявил, что на футболках команды в следующем сезоне будет нанесена строчка «1943 Лулу 2017».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Эта фраза означает года жизни бывшего президента клуба Луи Николлена, которого все называли Лулу.
Напомним, Николлен умер в день своего 74-летия от сердечного приступа в больнице. Он руководил «Монпелье» с 1974 года.
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