Бразильскому клубу запретили проводить домашние матчи в присутствии зрителей
Высший спортивный суд Бразилии постановил, что клуб «Васко да Гама» обязан проводить домашние матчи без зрителей на трибунах.
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Как сообщает RT со ссылкой на Конфедерацию футбола Бразилии, решение было принято после убийства одного из болельщиков после одного из матчей.
Напомним, 9 июля после окончания встречи «Васко да Гама» — «Фламенго» на трибунах начались массовые беспорядки, которые переросли в бойню на улице. Полиция применила слезоточивый газ, в результате стычки один из болельщиков был убит выстрелом в горло.
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