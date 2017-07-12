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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30361886/
12 июля 2017, 13:03 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Бразильскому клубу запретили проводить домашние матчи в присутствии зрителей

Высший спортивный суд Бразилии постановил, что клуб «Васко да Гама» обязан проводить домашние матчи без зрителей на трибунах.

Высший спортивный суд Бразилии постановил что клуб <span class=error>Васко</span> да Гама обязан проводить домашние матчи без зрителей на трибунах. Увеличить
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Как сообщает RT со ссылкой на Конфедерацию футбола Бразилии, решение было принято после убийства одного из болельщиков после одного из матчей.

Напомним, 9 июля после окончания встречи «Васко да Гама» — «Фламенго» на трибунах начались массовые беспорядки, которые переросли в бойню на улице. Полиция применила слезоточивый газ, в результате стычки один из болельщиков был убит выстрелом в горло.
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