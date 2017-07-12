СМИ: «Реал Сосьедад» подпишет пятилетний контракт с футболистом «МЮ» Янузаем

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По информации испанского издания, 22-летний полузащитник уже прибыл со своими представителями в испанский Сан-Себастьян, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с «Реал Сосьедад» сроком на пять лет — до лета 2022 года. Официально о сделке может быть объявлено официально уже в среду.

Янузай дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2013/14 и провел в том сезоне 27 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 4 мяча. При приходе в клуб Луи ван Гала бельгиец лишился места в основе, а последних два сезона провел в аренде в дортмундской «Боруссии» и «Сандерленде».

В минувшем сезоне Янузай отыграл за «Сандерленд» 25 матчей в чемпионате Англии.