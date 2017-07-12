Хамес Родригес прибыл в расположение «Баварии»
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес прибыл в расположение «Баварии», цвета которой будет на правах аренды защищать ближайшие два сезона.
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Футболист перебрался в немецкий клуб из «Реала».
Сразу по прилёте Хамес Родригес прошёл плановое медицинское обследование и оставил автограф на футболке «Баварии». Ранее сообщалось, что мюнхенцы смогут выкупить права на полузащитника у «Реала» за € 40 млн.
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