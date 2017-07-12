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12 июля 2017, 11:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хамес Родригес прибыл в расположение «Баварии»

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес прибыл в расположение «Баварии», цвета которой будет на правах аренды защищать ближайшие два сезона.

Полузащитник сборной Колумбии <span class=error>Хамес</span> Родригес прибыл в расположение Баварии цвета которой будет на правах аренды защищать ближайшие два сезона. Увеличить
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Футболист перебрался в немецкий клуб из «Реала».

Сразу по прилёте Хамес Родригес прошёл плановое медицинское обследование и оставил автограф на футболке «Баварии». Ранее сообщалось, что мюнхенцы смогут выкупить права на полузащитника у «Реала» за € 40 млн.

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