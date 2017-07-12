МЮ хочет оформить трансфер Перишича до 18 июля

В клубе хотят, чтобы сделка была закрыта до 18 июля, когда команда отправится в турне по Китаю. Если переход состоится, то хорват присоединится к «красным дьяволам» на сборе в США. Ранее сообщалось, что МЮ готов заплатить за Перишича 45 миллионов евро. «Интер» отклонил это предложение, так как на игрока рассчитывает главный тренер Лучано Спаллетти.