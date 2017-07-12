Якубович побывал на матче «Карабаха» и получил майку азербайджанского клуба
Известный шоумен Леонид Якубович побывал на матче чемпионата Азербайджана «Карабах» — «Самтредия» и получил майку
команды-хозяйки поля.
Встреча завершилась победой «Карабаха» со счётом 5:0.
«Я больше за красивый футбол, я не являюсь болельщиком. Ни за кого не болею. Впервые в Азербайджане посмотрел футбол вживую. По сравнению с просмотром по телевидению просмотр футбола на стадионе вызывает различные чувства», — цитирует Якубовича Report.
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