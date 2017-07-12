Якубович побывал на матче «Карабаха» и получил майку азербайджанского клуба

Встреча завершилась победой «Карабаха» со счётом 5:0.

«Я больше за красивый футбол, я не являюсь болельщиком. Ни за кого не болею. Впервые в Азербайджане посмотрел футбол вживую. По сравнению с просмотром по телевидению просмотр футбола на стадионе вызывает различные чувства», — цитирует Якубовича Report.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Леонид Якубович побывал на матче "Карабах" - "Самтредия" и получил майку азербайджанского клуба (и выиграл А-А-АВТОМОБИЛЬ!) ?<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B?src=hash">#ЛигаЕвропы</a> <a href="https://t.co/81aYucGTuK">pic.twitter.com/81aYucGTuK</a></p>— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/885047681307037696">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>