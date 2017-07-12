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12 июля 2017, 11:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Джулия Робертс сфотографировалась с Матой в Лос-Анджелесе

Знаменитая американская актриса и продюсер Джулия Робертс посетила тренировку «Манчестер Юнайтед» в Лос-Анджелесе и фотографировалась с полузащитником манкунианцев Хуаном Матой.

Футболист выложил фото с актрисой в своём «твиттере».

«Вещи, которые вы можете делать во время тура в Лос-Анджелесе», — написал Мата.

Отметим, что в ноябре прошлого года Джулия Робертс вместе со своим мужем Дэниэлом Модером и тремя детьми присутствовала на матче английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

В апреле 2017 года актриса побывала в Испании на «класико», где сфотографировалась с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Манчестер Юнайтед
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