Джулия Робертс сфотографировалась с Матой в Лос-Анджелесе

Футболист выложил фото с актрисой в своём «твиттере».

«Вещи, которые вы можете делать во время тура в Лос-Анджелесе», — написал Мата.

Отметим, что в ноябре прошлого года Джулия Робертс вместе со своим мужем Дэниэлом Модером и тремя детьми присутствовала на матче английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

В апреле 2017 года актриса побывала в Испании на «класико», где сфотографировалась с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Things you get to do while on tour in LA ???? <a href="https://twitter.com/hashtag/MUTOUR?src=hash">#MUTOUR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JuliaRoberts?src=hash">#JuliaRoberts</a> <a href="https://t.co/Sf40CVsuN9">pic.twitter.com/Sf40CVsuN9</a></p>— Juan Mata García (@juanmata8) <a href="https://twitter.com/juanmata8/status/884964017822777344">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>