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12 июля 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» готов вдвое увеличить зарплату футболиста «Тоттенхэма» Дайера

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. «Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение лондонскому клубу «Тоттенхэм Хотспур» по футболисту Эрику Дайеру, манкунианцы готовы заплатить за 23-летнего полузащитника 50 миллионов фунтов стерлингов и в два раза увеличить его зарплату, сообщает The Guardian.

По информации издания, «МЮ» не оставляет попыток заполучить Дайера, несмотря на то, что президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви полностью исключил продажу одного из лидеров команды. Как отмечается, самому игроку руководство «Юнайтед» предлагает двукратное увеличение зарплаты, которая сейчас составляет 70 тысяч фунтов в неделю.

Дайер перешел в «Тоттенхэм» в 2014 году из лиссабонского «Спортинга». В минувшем сезоне футболист, в активе которого есть 19 матчей и два мяча за сборную Англии, провел за «шпор» 36 матчей в чемпионате Англии, в которых отличился дважды.

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