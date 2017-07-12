СМИ: ФИФА признала законным переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году

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Решение было вынесено во вторник.

«Сантос» подал жалобу в ФИФА на футболиста в мае 2015 года. В бразильском клубе уверены, что «Барселона», Неймар и N&N Consultoria нарушили условия трансферного регламента. По заявлению «Сантоса», клуб заработал от перехода Неймара всего €17 млн, в то время как остальная часть суммы (€58,5 млн, по данным издания) достались футболисту и N&N Consultoria. Бразильский футболист хотел получить денежную компенсацию.

«Сантос» имеет десять дней для того, чтобы запросить причины вынесенного решения. После чего клуб может обжаловать решение.

В составе «Барселоны» Неймар становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Испании и национальный Кубок, а также завоевал Суперкубок страны. Ранее Неймар продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.