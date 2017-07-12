«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2017/18

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Участие в презентации приняли Алексис Санчес, Тео Уолкот и Оливье Жиру. Информация появилась на официальном сайте лондонского клуба.

Третий комплект формы, производителем которого является Puma, выполнен в чёрном цвете с розовыми вставками. Розовый цвет преобладает на воротнике, эмблеме и названии спонсора. Шорты и гетры также выполнены в чёрном цвете.

Форма уже поступила в продажу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Presenting our new <a href="https://twitter.com/pumafootball">@pumafootball</a> third kit for 2017/18.<br><br>Get yours here ? <a href="https://t.co/6GJKSvMYYT">https://t.co/6GJKSvMYYT</a> <a href="https://t.co/vA3q7Kk5hq">pic.twitter.com/vA3q7Kk5hq</a></p>— Arsenal FC (@Arsenal) <a href="https://twitter.com/Arsenal/status/885030975708684288">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>