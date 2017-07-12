«Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2017/18
Футболисты «Арсенала» представили третий комплект формы на сезон-2017/18.
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Участие в презентации приняли Алексис Санчес, Тео Уолкот и Оливье Жиру. Информация появилась на официальном сайте лондонского клуба.
Третий комплект формы, производителем которого является Puma, выполнен в чёрном цвете с розовыми вставками. Розовый цвет преобладает на воротнике, эмблеме и названии спонсора. Шорты и гетры также выполнены в чёрном цвете.
Форма уже поступила в продажу.
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