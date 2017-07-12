Blic.rs: В Казахстане уже услышали скрипку Вуяклии

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В своем первом матче за шымкентскую команду 29-летний нападающий отметился голом. Это случилось в игре 19-го тура Премьер-Лиги против карагандинского «Шахтера» (1:0).



«Вуяклия не нашел себя в “Црвене Звезде”, зато уже преуспел в “Ордабасы”: талантливый форвард забил в своем дебютном матче. Таким образом, теперь в Казахстане уже услышали его скрипку — он празднует голы, имитируя игру на этом музыкальном инструменте», — пишет Blic.rs.