Blic.rs: В Казахстане уже услышали скрипку Вуяклии
Сербский сайт Blic.rs отметил удачный дебют своего соотечественника Срджана Вуяклии, который в субботу подписал контракт с «Ордабасы», сообщает Sports.kz.
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В своем первом матче за шымкентскую команду 29-летний нападающий отметился голом. Это случилось в игре 19-го тура
«Вуяклия не нашел себя в “Црвене Звезде”, зато уже преуспел в “Ордабасы”: талантливый форвард забил в своем дебютном матче. Таким образом, теперь в Казахстане уже услышали его скрипку — он празднует голы, имитируя игру на этом музыкальном инструменте», — пишет Blic.rs.
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