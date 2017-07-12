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12 июля 2017, 10:25 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Blic.rs: В Казахстане уже услышали скрипку Вуяклии

Сербский сайт Blic.rs отметил удачный дебют своего соотечественника Срджана Вуяклии, который в субботу подписал контракт с «Ордабасы», сообщает Sports.kz.

Сербский сайт <span class=error>Blic</span>.rs отметил удачный дебют своего соотечественника <span class=error>Срджана</span> <span class=error>Вуяклии</span> который в субботу подписал контракт с <span class=error>Ордабасы</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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В своем первом матче за шымкентскую команду 29-летний нападающий отметился голом. Это случилось в игре 19-го тура Премьер-Лиги против карагандинского «Шахтера» (1:0).

«Вуяклия не нашел себя в “Црвене Звезде”, зато уже преуспел в “Ордабасы”: талантливый форвард забил в своем дебютном матче. Таким образом, теперь в Казахстане уже услышали его скрипку — он празднует голы, имитируя игру на этом музыкальном инструменте», — пишет Blic.rs.

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