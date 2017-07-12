Янузай прошёл медосмотр и подпишет пятилетний контракт с «Реалом Сосьедад»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай продолжит карьеру в Испании.
Marca сообщает, что бельгийский футболист подпишет контракт с «Реалом Сосьедад». Сделка должна быть оформлена сегодня, 12 июля.
Ожидается, что Аднан Янузай подпишет пятилетний контракт с
В прошлом сезоне 22-летний полузащитник на правах аренды выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Сандерленд». Контракт с «МЮ» действует до лета 2018 года.
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