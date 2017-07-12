Янузай прошёл медосмотр и подпишет пятилетний контракт с «Реалом Сосьедад»

Marca сообщает, что бельгийский футболист подпишет контракт с «Реалом Сосьедад». Сделка должна быть оформлена сегодня, 12 июля.

Ожидается, что Аднан Янузай подпишет пятилетний контракт с сан-себастьянцами. Футболист уже прошёл медицинское обследование, и сторонам осталось лишь поставить подписи под договором.

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник на правах аренды выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Сандерленд». Контракт с «МЮ» действует до лета 2018 года.