Уолкотт не собирается покидать «Арсенал»
Полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт не собирается покидать летом команду и готов конкурировать за место в в основном составе лондонского клуба.
28-летний футболист
Как сообщает Daily Star, Уолкотт проинформирован об интересе к себе со стороны «Вест Хэма», но не заинтересован в данном переходе.
При этом в СМИ сообщалось, что приобретение Уолкотта расценивается как менее вероятное, так как предполагается, что «Арсенал» потребует за него не менее £ 30 млн (€ 34 млн).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter