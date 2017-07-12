Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30359142/
12 июля 2017, 9:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уолкотт не собирается покидать «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт не собирается покидать летом команду и готов конкурировать за место в в основном составе лондонского клуба.

28-летний футболист по-прежнему не является игроком основного состава «Арсенала», а в случае покупки лондонцами Рияда Махреза или Тома Лемара Уолкотту будет ещё труднее получать игровую практику.

Как сообщает Daily Star, Уолкотт проинформирован об интересе к себе со стороны «Вест Хэма», но не заинтересован в данном переходе.

При этом в СМИ сообщалось, что приобретение Уолкотта расценивается как менее вероятное, так как предполагается, что «Арсенал» потребует за него не менее £ 30 млн (€ 34 млн).

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера