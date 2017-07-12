Уолкотт не собирается покидать «Арсенал»

28-летний футболист по-прежнему не является игроком основного состава «Арсенала», а в случае покупки лондонцами Рияда Махреза или Тома Лемара Уолкотту будет ещё труднее получать игровую практику.



Как сообщает Daily Star, Уолкотт проинформирован об интересе к себе со стороны «Вест Хэма», но не заинтересован в данном переходе.

При этом в СМИ сообщалось, что приобретение Уолкотта расценивается как менее вероятное, так как предполагается, что «Арсенал» потребует за него не менее £ 30 млн (€ 34 млн).