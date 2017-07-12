Зума может на правах аренды перейти в «Сток Сити» или «Вест Бромвич»

Sky Sports сообщает, что 22-летний футболист интересен «Сток Сити» и «Вест Бромвич Альбион». В ближайшее время стороны должны провести переговоры об аренде игрока.

В феврале 2016 года Зума получил травму колена и был вынужден пропустить около года. Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что Курт Зума выиграет, если отправится в аренду, где будет получать больше игровой практики.

Французский защитник перешёл в «Челси» в 2014 году. Ранее футболист признался, что не собирается уходить.