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12 июля 2017, 9:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зума может на правах аренды перейти в «Сток Сити» или «Вест Бромвич»

Защитник «Челси» Курт Зума во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку.

Sky Sports сообщает, что 22-летний футболист интересен «Сток Сити» и «Вест Бромвич Альбион». В ближайшее время стороны должны провести переговоры об аренде игрока.

В феврале 2016 года Зума получил травму колена и был вынужден пропустить около года. Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что Курт Зума выиграет, если отправится в аренду, где будет получать больше игровой практики.

Французский защитник перешёл в «Челси» в 2014 году. Ранее футболист признался, что не собирается уходить.

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