Названы лучшие игроки соревнований ПФЛК в июне
Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги голосования главных тренеров клубов и команд
Премьер-Лиги, Первой и Второй лиг.
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Видимо, что-то случилось...
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Наставники отдавали голоса в поддержку лучшего тренера и футболиста месяца в дивизионе, где выступает их коллектив.
Отметим, что в Первенстве среди команд Первой Лиги равное количество голосов в номинации «Лучший игрок» набрали сразу два игрока — Олег Хромцов («Жетысу») и Лиман Мусса («Каспий»).
Результаты проведенного опроса в июне 2017 года:
Премьер-Лига:
Лучший тренер — Кахабер Цхададзе «Кайрат»
Лучший игрок — Бауыржан Исламхан «Кайрат».
Первая лига:
Лучший тренер — Дмитрий Огай «Жетысу»
Лучший игрок — Олег Хромцов «Жетысу»
Лиман Мусса «Каспий».
Вторая лига:
Лучший тренер — Сергей Пак «Тараз М»
Лучший игрок — Арман Смаилов «Иртыш М».
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