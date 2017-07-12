Названы лучшие игроки соревнований ПФЛК в июне

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Наставники отдавали голоса в поддержку лучшего тренера и футболиста месяца в дивизионе, где выступает их коллектив.



Отметим, что в Первенстве среди команд Первой Лиги равное количество голосов в номинации «Лучший игрок» набрали сразу два игрока — Олег Хромцов («Жетысу») и Лиман Мусса («Каспий»).



Результаты проведенного опроса в июне 2017 года:



Премьер-Лига:

Лучший тренер — Кахабер Цхададзе «Кайрат»

Лучший игрок — Бауыржан Исламхан «Кайрат».



Первая лига:

Лучший тренер — Дмитрий Огай «Жетысу»

Лучший игрок — Олег Хромцов «Жетысу»

Лиман Мусса «Каспий».



Вторая лига:

Лучший тренер — Сергей Пак «Тараз М»

Лучший игрок — Арман Смаилов «Иртыш М».