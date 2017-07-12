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12 июля 2017, 9:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Названы лучшие игроки соревнований ПФЛК в июне

Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги голосования главных тренеров клубов и команд Премьер-Лиги, Первой и Второй лиг.

Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги голосования главных тренеров клубов и команд <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Первой и Второй лиг. Увеличить
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Наставники отдавали голоса в поддержку лучшего тренера и футболиста месяца в дивизионе, где выступает их коллектив.

Отметим, что в Первенстве среди команд Первой Лиги равное количество голосов в номинации «Лучший игрок» набрали сразу два игрока — Олег Хромцов («Жетысу») и Лиман Мусса («Каспий»).

Результаты проведенного опроса в июне 2017 года:

Премьер-Лига:
Лучший тренер — Кахабер Цхададзе «Кайрат»
Лучший игрок — Бауыржан Исламхан «Кайрат».

Первая лига:
Лучший тренер — Дмитрий Огай «Жетысу»
Лучший игрок — Олег Хромцов «Жетысу»
Лиман Мусса «Каспий».

Вторая лига:
Лучший тренер — Сергей Пак «Тараз М»
Лучший игрок — Арман Смаилов «Иртыш М».

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