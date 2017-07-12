«Саутгемптон» ведёт переговоры с «Атлетико» о трансфере Вьетто

На 23-летнего аргентинца также претендует «Сампдория».

До «Атлетико» Вьетто выступал в Испании за «Вильярреал», в составе которого забил 18 голов в 46 матчах. Минувший сезон аргентинец на правах аренды провёл в «Севилье». Нападающий принял участие в 21 матче чемпионата Испании, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее «Саутгемптон» расстался с нападающим Джеем Родригесом, который перешёл в «Вест Бромвич Альбион».