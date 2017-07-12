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12 июля 2017, 9:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Саутгемптон» ведёт переговоры с «Атлетико» о трансфере Вьетто

«Саутгемптон» заинтересован в услугах нападающего «Атлетико» Лусиано Вьетто и уже начал переговоры с «матрасниками», сообщает Sky Sports.

На 23-летнего аргентинца также претендует «Сампдория».

До «Атлетико» Вьетто выступал в Испании за «Вильярреал», в составе которого забил 18 голов в 46 матчах. Минувший сезон аргентинец на правах аренды провёл в «Севилье». Нападающий принял участие в 21 матче чемпионата Испании, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее «Саутгемптон» расстался с нападающим Джеем Родригесом, который перешёл в «Вест Бромвич Альбион».

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