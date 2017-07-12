Полузащитник Джек Корк покинул «Суонси Сити» и стал футболистом «Бернли»

Соглашение 28-летнего футболиста с «Бернли» рассчитано на четыре года.

Корк уже выступал за «Бернли» на протяжении полутора лет — с января 2010 по май 2011 года, когда перешел в команду на правах аренды из лондонского «Челси». После он играл за «Саутгемптон» (2011−2015), откуда и перешел в «Суонси».

В минувшем сезоне в составе «лебедей» Корк провел 30 матчей в чемпионате Англии.