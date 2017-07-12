Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30358538/
12 июля 2017, 8:39 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Полузащитник Джек Корк покинул «Суонси Сити» и стал футболистом «Бернли»

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Английский «Бернли» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Джеком Корком, который в минувшем сезоне выступал за «Суонси Сити» и в нескольких матчах носил капитанскую повязку.

Соглашение 28-летнего футболиста с «Бернли» рассчитано на четыре года.

Корк уже выступал за «Бернли» на протяжении полутора лет — с января 2010 по май 2011 года, когда перешел в команду на правах аренды из лондонского «Челси». После он играл за «Саутгемптон» (2011−2015), откуда и перешел в «Суонси».

В минувшем сезоне в составе «лебедей» Корк провел 30 матчей в чемпионате Англии.

Бернли
Новости Матчи Состав Статистика
Суонси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео