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12 июля 2017, 8:40 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Купленный за 30 миллионов евро новичок «Реала» затруднился почеканить мяч

Новичок мадридского «Реала» Тео Эрнандес испытал сложности с чеканкой мяча во время своей презентации. Видео появилось на YouTube-канале YoungSinatra954.

Новичок мадридского Реала <span class=error>Тео</span> Эрнандес испытал сложности с чеканкой мяча во время своей презентации. Видео появилось на <nobr>YouTube-канале</nobr> YoungSinatra954. Увеличить
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Эрнандес набил мяч шесть раз, сбившись после третьего. После этого он поприветствовал пришедших на стадион «Сантьяго Бернабеу» болельщиков.

Эрнандес перешел в «Королевский клуб» из мадридского «Атлетико». Он стал первым за 17 лет игроком, перешедшим из одной столичной команды в другую. По данным AS, трансфер 19-летнего футболиста обошелся сливочным в 30 миллионов евро.

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