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12 июля 2017, 8:29 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» объявил о подписании двух ивуарийских футболистов

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании двух ивуарийских футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

Также состав алматинского клуба пополнил полузащитник молодежной сборной Казахстана. Увеличить
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«Кайрат» заключил контракты с нападающим Мохамедом Конате и центральным защитником Седриком Гогуа. Молодые игроки будут выступать в команде «Кайрат А», под руководством Константина Горовенко. Соглашения рассчитаны до конца сезона.

Мохамед Конате — ивуарийский футболист, нападающий. Родился 12 декабря, 1997 год. Выступал в таких клубах, как «Урал» (Россия) и «Бабите» (Латвия). В составе российской командой сыграл четыре матча, забил два гола.

Седрик Гогуа — ивуарийский футболист, защитник. Родился 10 июля, 1994 год. Выступал за такие команды, как: «Африка Спорт» (Кот-д’Ивуар), СИК (Финляндия) и «Партизан» (Сербия). В список достижений Гогуа входят чемпионат Кот-д’Ивуара 2011 года, чемпионат Финляндии 2015 и Кубок Сербии в 2015/16 году. Привлекался в молодежные и юношеские сборные Кот-д’Ивуара.

Также состав алматинского клуба пополнил полузащитник молодежной сборной Казахстана Александр Соколенко. Контракт с игроком подписан сроком на три года, он заявлен за «Кайрат А», который выступает в первой лиге.

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