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12 июля 2017, 8:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ни один игрок «Саутгемптона» не смог произнести фамилию Шварценеггера по буквам

Футболисты «Саутгемптона» не смогли правильно по буквам произнести фамилию знаменитого уроженца Австрии Арнольда Шварценеггера (Schwarzenegger).

Футболисты Саутгемптона не смогли правильно по буквам произнести фамилию знаменитого уроженца Австрии Арнольда Шварценеггера (Schwarzenegger). Увеличить
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Английский клуб в настоящее время находится на сборах в этой стране, в связи с чем пресс-служба клуба решила провести эксперимент. Ни один игрок не справился с задачей до конца, хотя некоторые были весьма близки.

По итогам минувшего сезона «Саутгемптон» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В июне главным тренером «святых» был назначен аргентинец Маурисио Пеллегрино.

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