Ни один игрок «Саутгемптона» не смог произнести фамилию Шварценеггера по буквам

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Английский клуб в настоящее время находится на сборах в этой стране, в связи с чем пресс-служба клуба решила провести эксперимент. Ни один игрок не справился с задачей до конца, хотя некоторые были весьма близки.

По итогам минувшего сезона «Саутгемптон» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В июне главным тренером «святых» был назначен аргентинец Маурисио Пеллегрино.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">They're in Austria, but can anyone in the <a href="https://twitter.com/hashtag/SaintsFC?src=hash">#SaintsFC</a> squad spell the name of one of the country's most famous faces? ? <a href="https://t.co/RgCSlkNh5x">pic.twitter.com/RgCSlkNh5x</a></p>— Southampton FC (@SouthamptonFC) <a href="https://twitter.com/SouthamptonFC/status/884805518199488513">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>