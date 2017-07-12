Ни один игрок «Саутгемптона» не смог произнести фамилию Шварценеггера по буквам
Футболисты «Саутгемптона» не смогли правильно по буквам произнести фамилию знаменитого уроженца Австрии Арнольда Шварценеггера (Schwarzenegger).
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Английский клуб в настоящее время находится на сборах в этой стране, в связи с чем
По итогам минувшего сезона «Саутгемптон» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В июне главным тренером «святых» был назначен аргентинец Маурисио Пеллегрино.
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