«Полосатые» будни Слуцкого

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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после ухода из ЦСКА практически сразу перебрался в Англию, где принялся активно учить язык и искать работу. Подходящий клуб отыскался довольно быстро — в услугах россиянина оказался заинтересован «Халл».

«Тигры» не сумели сохранить прописку в Премьер-лиге, и теперь перед Слуцким поставлена задача вернуть команду в элитный дивизион. Впрочем, британские букмекеры не слишком верят в успех «Халла», оценивая вероятность возвращения «тигров» в АПЛ коэффициентом 5,5.

Фаворитом Чемпионшипа аналитики считают «Астон Виллу», что неудивительно, если приглядеться к трансферной кампании бирмингемцев. Достаточно сказать, что на «Виллу Парк» прибыл сам Джон Терри.

Понятно, что успех «Халла» зависит не только от тренерского искусства Слуцкого, но и от селекционной политики клуба. Пока что приобретений не было, а старт сезона уже 5 августа, и в первом туре «тигры» сыграют как раз-таки с «Астон Виллой».

И вот, наконец, в Кингстон-апон-Халл прибыл первый новичок, и вряд ли кого-то удивляет, что команду пополнил футболист, выступавший именно за «Челси».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | <a href="https://twitter.com/Aina2Ola">@Aina2Ola</a>'s first interview as a <a href="https://twitter.com/HullCity">@HullCity</a> player will be available to watch shortly <a href="https://t.co/PjOTDw1CRO">pic.twitter.com/PjOTDw1CRO</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/884816648322121730">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Слуцкий не скрывает приятельских отношений с Романом Абрамовичем. Российский бизнесмен, поговаривают, даже присматривался к экс-тренеру сборной России как к одному из кандидатов на пост наставника «Челси». Понятно, что Абрамович не прочь помочь соотечественнику, а воспитанники «Челси» все равно нуждаются в игровой практике, отсюда и постоянные разговоры о возможных арендных соглашениях между лондонцами и «Халлом».

Сообщалось, что по маршруту «Стэмфорд Бридж» — «Кей Си» отправятся 19-летний нападающий Тэмми Абрахам и полузащитник Жереми Бога. Сам Слуцкий как-то обмолвился, что хотел бы переманить в Кингстон-апон-Халл сразу нескольких молодых игроков «Челси».

Первой ласточкой стал защитник Ола Темитайо Эйна. Англичанин сыграл три матча за основной состав «аристократов», дебютировав в первой команде 15 октября 2016 года в матче против «Лестера». Предпочтительной позицией для молодого исполнителя является место справа в обороне, но универсализм позволяет Эйне успешно действовать как на противоположной бровке, так, при необходимости, и в центре защиты.

Конечно, когда Слуцкий возглавил «Халл», многие стали предполагать, что Леонид Викторович попробует пригласить в Англию кого-то из российских футболистов.

Однако сам специалист заявил, что в настоящий момент такие трансферы невозможны, объяснив это высокими зарплатами, к которым привыкли успешные российские игроки.

«Это сложный вопрос. Во-первых, есть лимит на легионеров. Во-вторых, у действительно качественных игроков из России очень большие зарплаты. Так что это очень сложная задача. На данный момент у нас нет возможности пригласить россиян», — сказал Слуцкий в эфире клубного канала «Халл Сити».

Что касается того, как в Англии принимают самого Слуцкого, достаточно сказать, что все были очарованы тем, что россиянин так быстро изучил английский язык и обратился к команде без помощи переводчика.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Leonid Slutsky has given an insight into what his players can expect at next week's training camp in Portugal ➡️ <a href="https://t.co/XW8vvY6xC6">https://t.co/XW8vvY6xC6</a> <a href="https://t.co/R9vcZu3FR2">pic.twitter.com/R9vcZu3FR2</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/883702206226210817">8 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И если журналисты не преминули добродушно подшутить над характерным акцентом Слуцкого, то его новые подопечные, судя по всему, относятся к наставнику абсолютно серьезно.

Например, полузащитник Дэвид Мейлер остался впечатлен тренировочным процессом. Мейлер — один из тех футболистов, кто решил остаться в «Халле» несмотря на вылет из Премьер-лиги.

«Тренировки действительно хорошие, готовимся к новому сезону. В предыдущие годы, возможно, подготовка не длилась до трех недель, но мы привыкаем. Слуцкий впечатлил меня и всех в команде. Я, вероятно, могу говорить от имени всех одноклубников. Все с нетерпением ждем возможности поработать с ним в новом сезоне», — приводит слова Мейлера пресс-служба «Халл Сити».

Солидарен с одноклубником и капитан «тигров» Майкл Доусон, у которого за плечами не только 236 матчей за «Тоттенхэм», но и опыт игры за сборную Англии.

«Во время летнего отпуска Слуцкий позвонил мне, а потом мы еще раз пообщались во время перерыва между понедельничными тренировками. Мы знаем, чего он ждет от нас, и должны выполнить поставленные задачи. Как и все тренеры, Слуцкий задает высокие стандарты, и мы должны соответствовать им.

Слуцкий открыт к разговору, и это здорово, поскольку важно иметь тренера, с которым можно сесть и пообщаться. Но в любом случае мы понимаем, что он главный.