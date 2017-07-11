«Полосатые» будни Слуцкого
Английский «Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, совершил первый трансфер в текущее межсезонье, арендовав у «Челси» 20-летнего защитника Олу Темитайо Эйну. «Газета.Ru» рассказывает о подготовке «тигров» к старту сезона.
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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после ухода из ЦСКА практически сразу перебрался в Англию, где принялся активно учить язык и искать работу. Подходящий клуб отыскался довольно быстро — в услугах россиянина оказался заинтересован «Халл».
«Тигры» не сумели сохранить прописку в
Фаворитом Чемпионшипа аналитики считают «Астон Виллу», что неудивительно, если приглядеться к трансферной кампании бирмингемцев. Достаточно сказать, что на «Виллу Парк» прибыл сам Джон Терри.
Понятно, что успех «Халла» зависит не только от тренерского искусства Слуцкого, но и от селекционной политики клуба. Пока что приобретений не было, а старт сезона уже 5 августа, и в первом туре «тигры» сыграют как
И вот, наконец, в
Слуцкий не скрывает приятельских отношений с Романом Абрамовичем. Российский бизнесмен, поговаривают, даже присматривался к
Сообщалось, что по маршруту «Стэмфорд Бридж» — «Кей Си» отправятся 19-летний нападающий Тэмми Абрахам и полузащитник Жереми Бога. Сам Слуцкий
Первой ласточкой стал защитник Ола Темитайо Эйна. Англичанин сыграл три матча за основной состав «аристократов», дебютировав в первой команде 15 октября 2016 года в матче против «Лестера». Предпочтительной позицией для молодого исполнителя является место справа в обороне, но универсализм позволяет Эйне успешно действовать как на противоположной бровке, так, при необходимости, и в центре защиты.
Конечно, когда Слуцкий возглавил «Халл», многие стали предполагать, что Леонид Викторович попробует пригласить в Англию
Однако сам специалист заявил, что в настоящий момент такие трансферы невозможны, объяснив это высокими зарплатами, к которым привыкли успешные российские игроки.
«Это сложный вопрос.
Что касается того, как в Англии принимают самого Слуцкого, достаточно сказать, что все были очарованы тем, что россиянин так быстро изучил английский язык и обратился к команде без помощи переводчика.
И если журналисты не преминули добродушно подшутить над характерным акцентом Слуцкого, то его новые подопечные, судя по всему, относятся к наставнику абсолютно серьезно.
Например, полузащитник Дэвид Мейлер остался впечатлен тренировочным процессом. Мейлер — один из тех футболистов, кто решил остаться в «Халле» несмотря на вылет из
«Тренировки действительно хорошие, готовимся к новому сезону. В предыдущие годы, возможно, подготовка не длилась до трех недель, но мы привыкаем. Слуцкий впечатлил меня и всех в команде. Я, вероятно, могу говорить от имени всех одноклубников. Все с нетерпением ждем возможности поработать с ним в новом сезоне», — приводит слова Мейлера
Солидарен с одноклубником и капитан «тигров» Майкл Доусон, у которого за плечами не только 236 матчей за «Тоттенхэм», но и опыт игры за сборную Англии.
«Во время летнего отпуска Слуцкий позвонил мне, а потом мы еще раз пообщались во время перерыва между понедельничными тренировками. Мы знаем, чего он ждет от нас, и должны выполнить поставленные задачи. Как и все тренеры, Слуцкий задает высокие стандарты, и мы должны соответствовать им.
Слуцкий открыт к разговору, и это здорово, поскольку важно иметь тренера, с которым можно сесть и пообщаться. Но в любом случае мы понимаем, что он главный.
Первая тренировка была очень тяжелой. Утром у нас было много работы с мячом, затем мы отправились в тренажерный зал, а потом у нас была одна из самых тяжелых беговых тренировок, в которых мне приходилось участвовать. Это было занятие, которое невозможно хорошо закончить, если в отпуске ты не держал себя в тонусе. Никакого отдыха не намечается, нужно продолжать двигаться дальше, — заявил Доусон в интервью