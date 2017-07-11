«Лестер» объявил о переходе немецкого вратаря Цилера в «Штутгарт»
«Лестер Сити» на своём официальном сайте объявил, что вратарь
Рон-Роберт Цилер покидает команду всего после одного сезона в Англии. «Лисы» договорились о переходе немца в «Штутгарт».
Цилер сегодня покинул расположение «Лестера» и отправился в Германию, чтобы пройти для нового клуба медицинское обследование и подписать контракт сроком на три года.
27-летний голкипер перешёл в «Лестер» летом 2016 года из «Ганновера», но не сумел вытеснить Каспера Шмейхеля из основного состава англичан. В минувшем сезоне Цилер провёл девять матчей за «Лестер» в АПЛ, отстояв насухо одну игру.
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