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11 июля 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» объявил о переходе немецкого вратаря Цилера в «Штутгарт»

«Лестер Сити» на своём официальном сайте объявил, что вратарь Рон-Роберт Цилер покидает команду всего после одного сезона в Англии. «Лисы» договорились о переходе немца в «Штутгарт».

Цилер сегодня покинул расположение «Лестера» и отправился в Германию, чтобы пройти для нового клуба медицинское обследование и подписать контракт сроком на три года.

27-летний голкипер перешёл в «Лестер» летом 2016 года из «Ганновера», но не сумел вытеснить Каспера Шмейхеля из основного состава англичан. В минувшем сезоне Цилер провёл девять матчей за «Лестер» в АПЛ, отстояв насухо одну игру.

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