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11 июля 2017, 22:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Абрамович подарил игрокам «Челси» часы в честь победы в чемпионате Англии

Владелец «Челси» Роман Абрамович подарил игрокам команды в честь победы в чемпионате Англии эксклюзивные часы от компании Hublot.

Владелец <span class=error>Челси</span> Роман Абрамович подарил игрокам команды в честь победы в чемпионате Англии эксклюзивные часы от компании Hublot. Увеличить
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Полузащитники лондонцев Виллиан и Натаниэл Чалоба поделились фотографиями сопроводительного письма от президента «Челси» Брюса Бака, которое прилагалось к подарку. Сами часы игроки не показали, однако известно, что фирменные часы «Челси» с символикой клуба от швейцарского производителя стоят 9 тысяч фунтов. Их было выпущено всего 200 штук.

— Примите поздравления от лица мистера Абрамовича, а так же от лица совета директоров клуба. Вы сотворили историю в сезоне-2016/17. Эту кампанию стоит помнить всегда! Держите синий флаг высоко, — говорится в сопроводительном письме.

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