Кэррик назначен капитаном «Манчестер Юнайтед»

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Повязка перешла к 35-летнему англичанину от форварда Уэйна Руни, который накануне перешёл из стана «красных дьяволов» в «Эвертон».

«Для меня большая честь стать капитаном такого великого клуба. Это будет мой 12-й год в команде, в которую я перешёл в возрасте 25 лет. Никогда не думал, что проведу здесь столько времени. Постараюсь сделать так, чтобы ребята следовали моему примеру», — цитирует Кэррика сайт «МЮ».

Кэррик выступает за «МЮ» с июля 2006 года. За это время он провёл в составе команды 459 матчей и забил 24 гола. Хавбек пять раз выигрывал с манкунианцами АПЛ, два раза — Кубок лиги, шесть раз — Суперкубок Англии и по одному разу — Кубок страны, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.