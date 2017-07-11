Кэррик назначен капитаном «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник Майкл Кэррик назначен капитаном «Манчестер Юнайтед».
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Повязка перешла к 35-летнему англичанину от форварда Уэйна Руни, который накануне перешёл из стана «красных дьяволов» в «Эвертон».
«Для меня большая честь стать капитаном такого великого клуба. Это будет мой 12-й год в команде, в которую я перешёл в возрасте 25 лет. Никогда не думал, что проведу здесь столько времени. Постараюсь сделать так, чтобы ребята следовали моему примеру», — цитирует Кэррика сайт «МЮ».
Кэррик выступает за «МЮ» с июля 2006 года. За это время он провёл в составе команды 459 матчей и забил 24 гола. Хавбек пять раз выигрывал с манкунианцами АПЛ, два раза — Кубок лиги, шесть раз — Суперкубок Англии и по одному разу — Кубок страны, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.
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