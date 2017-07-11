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11 июля 2017, 20:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» отправился в предсезонный тур в США без Роналду и Рамоса

В списке из 26 игроков «Реала», отправившихся в предсезонный тур в США, отсутствуют нападающий Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос.

В списке из 26 игроков Реала отправившихся в предсезонный тур в США отсутствуют нападающий <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> и защитник <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Рамос</span>. Увеличить
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Как сообщает AS, Роналду, выступавший за сборную Португалии на Кубке конфедераций, находится в отпуске, как и игроки молодёжной сборной Испании Хесус Вальехо, Борха Майораль и новичок «сливочных» Даниель Себальос. Рамос, которому были предоставлены выходные, отправится в Лос-Анджелес в четверг самостоятельно.

В списке присутствуют: голкиперы Кейлор Навас, Касилья, Рубен Яньес, Лука; защитники Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Тео, Данило, Кесада, Техеро, Хакими, Ману Эрнандо; полузащитники Кроос, Касемиро, Модрич, Иско, Ковачич, Оскар, Франчу; нападающие Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Мората, Дани Гомес.

«Реал» в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Барселоной», а также проведёт матч со сборной звёзд МЛС.

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