«Реал» отправился в предсезонный тур в США без Роналду и Рамоса
В списке из 26 игроков «Реала», отправившихся в предсезонный тур в США, отсутствуют нападающий Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос.
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Как сообщает AS, Роналду, выступавший за сборную Португалии на Кубке конфедераций, находится в отпуске, как и игроки молодёжной сборной Испании Хесус Вальехо, Борха Майораль и новичок «сливочных» Даниель Себальос. Рамос, которому были предоставлены выходные, отправится в
В списке присутствуют: голкиперы Кейлор Навас, Касилья, Рубен Яньес, Лука; защитники Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Тео, Данило, Кесада, Техеро, Хакими, Ману Эрнандо; полузащитники Кроос, Касемиро, Модрич, Иско, Ковачич, Оскар, Франчу; нападающие Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Мората, Дани Гомес.
«Реал» в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Барселоной», а также проведёт матч со сборной звёзд МЛС.
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