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11 июля 2017, 20:08 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ювентус» отменил товарищеские матчи с мексиканскими клубами

«Ювентус» объявил о корректировке планов предсезонной подготовки. В заявлении говорится, что клуб отказался от тура по Мексике и товарищеских матчей там.

<span class=error>Ювентус</span> объявил о корректировке планов предсезонной подготовки. Увеличить
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Ранее планировалось, что туринцы проведут матчи с «Монтерреем» и «Тигресом» 18 и 19 июля соответственно.

«Ювентус» принес извинения клубам, болельщикам, а также организаторам матчей.

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