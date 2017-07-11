«Ювентус» отменил товарищеские матчи с мексиканскими клубами
«Ювентус» объявил о корректировке планов предсезонной подготовки. В заявлении говорится, что клуб отказался от тура по Мексике и товарищеских матчей там.
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Ранее планировалось, что туринцы проведут матчи с «Монтерреем» и «Тигресом» 18 и 19 июля соответственно.
«Ювентус» принес извинения клубам, болельщикам, а также организаторам матчей.
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