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11 июля 2017, 20:21 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Доннарумма продлил контракт с «Миланом»

«Милан» заключил новое соглашение с вратарем команды Джанлуиджи Доннаруммой, информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан до лета 2021 года.

Милан заключил новое соглашение с вратарем команды Джанлуиджи Доннаруммой. Увеличить
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В начале июня клуб объявил о том, что футболист отказался продлевать контракт, истекавший летом 2018 года. Владелец «Милана» Йонгхонг Ли после этого заявил, что не намерен продавать игрока, чтобы он весь предстоящий сезон наблюдал за футболом с трибун.

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