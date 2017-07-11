Доннарумма продлил контракт с «Миланом»
«Милан» заключил новое соглашение с вратарем команды Джанлуиджи Доннаруммой, информирует клубная
пресс-служба. Контракт сторон рассчитан до лета 2021 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В начале июня клуб объявил о том, что футболист отказался продлевать контракт, истекавший летом 2018 года. Владелец «Милана» Йонгхонг Ли после этого заявил, что не намерен продавать игрока, чтобы он весь предстоящий сезон наблюдал за футболом с трибун.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter