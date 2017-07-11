Почему Хамес выбрал «Баварию»
«Реал» и «Бавария» объявили о двухлетней аренде Хамеса Родригеса мюнхенским клубом.
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НЕДОВЕРИЕ ЗИДАНА
В трансферной саге об уходе Хамеса Родригеса из «Реала» наконец поставлена точка. Расставание колумбийца с Мадридом давно считалось неизбежным. Однако большим сюрпризом стали обстоятельства сделки — что Хамес ушел не в «Манчестер Юнайтед», а в «Баварию», и что клубы договорились о столь нетипичной сделке, как двухлетняя аренда, вместо полноценной продажи или аренды на год.
Слухи о скором уходе Хамеса из «Реала» ходили еще перед зимним трансферным окном. Тогда Зинедин Зидан не предоставил колумбийскому полузащитнику ни одной минуты на поле в самых важных матчах — в класико и в финале клубного чемпионата мира. Зидан в принципе никогда не жаловал лучшего бомбардира ЧМ-2014. Спасти перспективы Родригеса могла бы разве что отставка француза. После побед в чемпионате и Лиге чемпионов это было невозможно.
Хамес не воспользовался постоянными травмами Бэйла и проигрывал конкуренцию даже испанским хавбекам Иско и Марко Асенсио. Оба этих полузащитника, надо признать, куда эффективнее распоряжались шансами проявить себя.
Постоянное пребывание Хамеса на лавке выглядело аномалией, ведь речь идет об одном из самых популярных футболистов мира. У колумбийца 32 миллиона подписчиков в Инстаграме, это — пятое место среди футболистов всех времен. Больше подписчиков только у Криштиану Роналду (106 миллионов), Неймара (77), Лионеля Месси (76) и Дэвида Бекхэма (38). Кроме того Родригес занимал в «Реале» второе место по размеру заработной платы, и при этом мадридский клуб постоянно получал выгодные предложения по продаже полузащитника. В такой ситуации трансфер казался неизбежным.
ФАКТОР СЕБАЛЬОСА
Однако продажа откладывалась. Говорят, колумбиец являлся особенным любимчиком Флорентино Переса. Президенту «Реала» очень импонировал имидж Хамеса как примерного католика, не попадавшего в
В итоге футболист
Окончательно переезд Себальоса в Мадрид будет оформлен со дня на день, а для Хамеса он — еще один прямой конкурент за место в составе. Так что расставание в этой ситуации было выгодно обеим сторонам.
ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ С АНЧЕЛОТТИ
Явным фаворитом в борьбе за Хамеса считался «Манчестер Юнайтед», который уже не первое трансферное окно предлагал за колумбийского хавбека солидные суммы — порядка 75 миллионов евро. Стабильное второе место по количеству слухов об интересе к Родригесу занимал в последние месяцы «ПСЖ». И только третьим претендентом на колумбийца считалась «Бавария».
Почему же Хамес в итоге оказался именно в Германии? Испанские СМИ связывают это с тем, что сам колумбиец настоял на уходе в мюнхенский клуб
У самого Анчелотти также остались наилучшие воспоминания о работе с колумбийцем. «Приглашение Хамеса было большим желанием нашего тренера Карло Анчелотти», — сказал
С МЫСЛЯМИ О МОРАТЕ
В итоге «Бавария» договорилась об аренде Хамеса на два сезона, предварительно отдав Дугласа Косту в аренду на тот же период в «Ювентус». Мюнхенский и мадридский клубы не называют финансовых условий сделки. По слухам, сама аренда обошлась «Баварии» в 15 миллионов евро, при этом мюнхенцы получили право выкупа Родригеса спустя два года за сумму порядка 60 миллионов.
Продажа Хамеса именно в «Баварию», а не в «Манчестер Юнайтед», может быть в интересах и самого «Реала». Дело в том, что англичане жаждут приобрести у «бланкос» форварда Морату, и для мадридцев выгодно, что «МЮ» не стал уменьшать свой трансферный бюджет приобретением Родригеса.
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