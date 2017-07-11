Почему Хамес выбрал «Баварию»

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НЕДОВЕРИЕ ЗИДАНА

В трансферной саге об уходе Хамеса Родригеса из «Реала» наконец поставлена точка. Расставание колумбийца с Мадридом давно считалось неизбежным. Однако большим сюрпризом стали обстоятельства сделки — что Хамес ушел не в «Манчестер Юнайтед», а в «Баварию», и что клубы договорились о столь нетипичной сделке, как двухлетняя аренда, вместо полноценной продажи или аренды на год.

Слухи о скором уходе Хамеса из «Реала» ходили еще перед зимним трансферным окном. Тогда Зинедин Зидан не предоставил колумбийскому полузащитнику ни одной минуты на поле в самых важных матчах — в класико и в финале клубного чемпионата мира. Зидан в принципе никогда не жаловал лучшего бомбардира ЧМ-2014. Спасти перспективы Родригеса могла бы разве что отставка француза. После побед в чемпионате и Лиге чемпионов это было невозможно.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWOePDnFeRD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? my love te amo</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от James Rodríguez (@jamesrodriguez10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-07T01:00:29+00:00">Июл 6 2017 в 6:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хамес не воспользовался постоянными травмами Бэйла и проигрывал конкуренцию даже испанским хавбекам Иско и Марко Асенсио. Оба этих полузащитника, надо признать, куда эффективнее распоряжались шансами проявить себя.

Постоянное пребывание Хамеса на лавке выглядело аномалией, ведь речь идет об одном из самых популярных футболистов мира. У колумбийца 32 миллиона подписчиков в Инстаграме, это — пятое место среди футболистов всех времен. Больше подписчиков только у Криштиану Роналду (106 миллионов), Неймара (77), Лионеля Месси (76) и Дэвида Бекхэма (38). Кроме того Родригес занимал в «Реале» второе место по размеру заработной платы, и при этом мадридский клуб постоянно получал выгодные предложения по продаже полузащитника. В такой ситуации трансфер казался неизбежным.

ФАКТОР СЕБАЛЬОСА

Однако продажа откладывалась. Говорят, колумбиец являлся особенным любимчиком Флорентино Переса. Президенту «Реала» очень импонировал имидж Хамеса как примерного католика, не попадавшего в сколько-либо серьезные скандальные истории. Впрочем, в итоге и Родригес стал персонажем бульварных хроник — из-за слухов о романе с российской фотомоделью.

В итоге футболист все-таки покинул «Реал», причем сам же и уговорил Переса отпустить его. Газета As сообщала несколькими днями ранее, что Хамес попросил о трансфере из-за того, что «Реал» принял решение усилить полузащиту еще одним футболистом — Дани Себальосом из «Бетиса». Этот полузащитник блеснул на молодежном чемпионате мира, отказал «Барселоне» и выразил желание перейти в «Реал».

Окончательно переезд Себальоса в Мадрид будет оформлен со дня на день, а для Хамеса он — еще один прямой конкурент за место в составе. Так что расставание в этой ситуации было выгодно обеим сторонам.

ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ С АНЧЕЛОТТИ

Явным фаворитом в борьбе за Хамеса считался «Манчестер Юнайтед», который уже не первое трансферное окно предлагал за колумбийского хавбека солидные суммы — порядка 75 миллионов евро. Стабильное второе место по количеству слухов об интересе к Родригесу занимал в последние месяцы «ПСЖ». И только третьим претендентом на колумбийца считалась «Бавария».

Почему же Хамес в итоге оказался именно в Германии? Испанские СМИ связывают это с тем, что сам колумбиец настоял на уходе в мюнхенский клуб из-за желания поработать с Карло Анчелотти. Именно под руководством итальянского тренера Родригес провел лучший сезон в своей карьере — 2014/15 — дебютный в «Реале». В 46 матчах Хамес тогда забил 17 голов и сделал 18 результативных передач. Таких показателей хавбек не достигал больше никогда — ни в «Порту», ни в «Монако», ни в два следующих сезона в «Реале» под руководством Рафы Бенитеса и Зинедина Зидана.

У самого Анчелотти также остались наилучшие воспоминания о работе с колумбийцем. «Приглашение Хамеса было большим желанием нашего тренера Карло Анчелотти», — сказал Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления «Баварии».

С МЫСЛЯМИ О МОРАТЕ

В итоге «Бавария» договорилась об аренде Хамеса на два сезона, предварительно отдав Дугласа Косту в аренду на тот же период в «Ювентус». Мюнхенский и мадридский клубы не называют финансовых условий сделки. По слухам, сама аренда обошлась «Баварии» в 15 миллионов евро, при этом мюнхенцы получили право выкупа Родригеса спустя два года за сумму порядка 60 миллионов.

Продажа Хамеса именно в «Баварию», а не в «Манчестер Юнайтед», может быть в интересах и самого «Реала». Дело в том, что англичане жаждут приобрести у «бланкос» форварда Морату, и для мадридцев выгодно, что «МЮ» не стал уменьшать свой трансферный бюджет приобретением Родригеса.

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