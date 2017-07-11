«Бавария» сообщила о договорённости с «Реалом» о переходе Хамеса Родригеса

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«Бавария» арендует колумбийского футболиста на два сезона с последующим правом выкупа. Хамес Родригес успешно прошёл медицинское обследование и в ближайшее время подпишет контракт. 25-летний футболист уже включён в список игроков, которые отправятся с командой в Китай и Сингапур.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ServusJames?src=hash">#ServusJames</a>! ?<a href="https://twitter.com/hashtag/MiaSanMia?src=hash">#MiaSanMia</a> <a href="https://t.co/M39DMgw3oi">pic.twitter.com/M39DMgw3oi</a></p>— FC Bayern München (@FCBayern) <a href="https://twitter.com/FCBayern/status/884740765536198657">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее сообщалось, что аренда полузащитника обойдётся «Баварии» в € 15 млн.