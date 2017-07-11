«Бавария» сообщила о договорённости с «Реалом» о переходе Хамеса Родригеса
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Баварии».
Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила о достигнутой договорённости с мадридцами.
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«Бавария» арендует колумбийского футболиста на два сезона с последующим правом выкупа. Хамес Родригес успешно прошёл медицинское обследование и в ближайшее время подпишет контракт. 25-летний футболист уже включён в список игроков, которые отправятся с командой в Китай и Сингапур.
Ранее сообщалось, что аренда полузащитника обойдётся «Баварии» в € 15 млн.
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