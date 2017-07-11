«Актобе» подписал французского защитника
«Актобе» подписал контракт с игроком обороны Жереми
Фог-Порре.
Жереми
Жереми начинал свою профессиональную карьеру в составе молодежной команды французского «Лиона». На взрослом уровне начал выступать в болгарском «Черноморец Бургасе». Отыграв в Болгарии два года, в 2013 году
Где бы не играл Жереми, он всегда был твердым игроком основного состава. Стоит выделить игровые качества игрока. Жереми цепкий, настырный, хорошо играет головой. В «Серветте» был одним из лидеров защитной линии.
Количество матчей Жереми сыгранных за разные команды:
ФК «Черноморец Бургас» (Болгария) — 45 игр
ФК ЦСКА София (Болгария) — 28 игр
ФК «Петролул» (Румыния) — 22 игры
ФК «Серветт» (Швейцария) — 25 игр.
После окончания срока действия контракта футболист покинул «Серветт» в качестве свободного агента.
Справка:
Полное имя: Жереми Фог-Порре
Дата рождения: 4 февраля 1987 г.
Место рождения: Шамбери (Франция)
Гражданство: Франция
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Амплуа: левый защитник, центральный защитник.
Последний клуб: «Серветт», Швейцария.
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