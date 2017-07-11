«Актобе» подписал французского защитника

Жереми Фог-Порре — французский футболист, выступающий на левом фланге и в центре защиты.

Жереми начинал свою профессиональную карьеру в составе молодежной команды французского «Лиона». На взрослом уровне начал выступать в болгарском «Черноморец Бургасе». Отыграв в Болгарии два года, в 2013 году Фог-Порре перешел в софийский ЦСКА. Через год подписал контракт с румынским «Петролулом». Последним клубом Жереми стал швейцарский «Серветт», в составе которого француз сыграл в 25 матчах.

Где бы не играл Жереми, он всегда был твердым игроком основного состава. Стоит выделить игровые качества игрока. Жереми цепкий, настырный, хорошо играет головой. В «Серветте» был одним из лидеров защитной линии.

Количество матчей Жереми сыгранных за разные команды:

ФК «Черноморец Бургас» (Болгария) — 45 игр

ФК ЦСКА София (Болгария) — 28 игр

ФК «Петролул» (Румыния) — 22 игры

ФК «Серветт» (Швейцария) — 25 игр.

После окончания срока действия контракта футболист покинул «Серветт» в качестве свободного агента.

Справка:

Полное имя: Жереми Фог-Порре

Дата рождения: 4 февраля 1987 г.

Место рождения: Шамбери (Франция)

Гражданство: Франция

Рост: 183 см

Вес: 79 кг

Амплуа: левый защитник, центральный защитник.

Последний клуб: «Серветт», Швейцария.