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11 июля 2017, 13:57 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» подписал французского защитника

«Актобе» подписал контракт с игроком обороны Жереми Фог-Порре.

Жереми Фог-Порре — французский футболист, выступающий на левом фланге и в центре защиты.

Жереми начинал свою профессиональную карьеру в составе молодежной команды французского «Лиона». На взрослом уровне начал выступать в болгарском «Черноморец Бургасе». Отыграв в Болгарии два года, в 2013 году Фог-Порре перешел в софийский ЦСКА. Через год подписал контракт с румынским «Петролулом». Последним клубом Жереми стал швейцарский «Серветт», в составе которого француз сыграл в 25 матчах.

Где бы не играл Жереми, он всегда был твердым игроком основного состава. Стоит выделить игровые качества игрока. Жереми цепкий, настырный, хорошо играет головой. В «Серветте» был одним из лидеров защитной линии.

Количество матчей Жереми сыгранных за разные команды:
ФК «Черноморец Бургас» (Болгария) — 45 игр
ФК ЦСКА София (Болгария) — 28 игр
ФК «Петролул» (Румыния) — 22 игры
ФК «Серветт» (Швейцария) — 25 игр.

После окончания срока действия контракта футболист покинул «Серветт» в качестве свободного агента.

Справка:

Полное имя: Жереми Фог-Порре
Дата рождения: 4 февраля 1987 г.
Место рождения: Шамбери (Франция)
Гражданство: Франция
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Амплуа: левый защитник, центральный защитник.
Последний клуб: «Серветт», Швейцария.

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