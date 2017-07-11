Лукаку сравнил Ибрагимовича со своей матерью

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Англия.

Пока гранды других национальных чемпионатов мнутся в раздумьях, выкладывать большую сумму за звездных новичков или обойтись своим резервами,

«Манчестер Юнайтед» не колеблясь совершает первую громкую сделку лета — покупку 24-летнего форварда Ромелу Лукаку и перевод в «Эвертон» 31-летнего Уэйна Руни.

Доподлинно неизвестно, стал ли бывший капитан «красных дьяволов» частью этой сделки, но, скорее всего, он достался «ирискам» бесплатно, поскольку на цену за Лукаку этот трансфер ничуть не повлиял: она осталась космической, по информации СМИ, в районе £ 75 млн (около € 85 млн). Меньше руководство «Эвертона» и не запросило бы, учитывая, что в прошлом сезоне бельгиец забил 26 мячей и отдал семь голевых передач за 39 матчей.

Во время официальной фотосессии в честь подписания пятилетнего контракта Лукаку жизнерадостно позировал на фоне пальм и бассейна, вознося руки к небу и, видимо, благодаря бога за этот переход.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/RedRom?src=hash">#RedRom</a><br><br>Our latest box office signing is Made for Manchester: <a href="https://twitter.com/RomeluLukaku9">@RomeluLukaku9</a>! <a href="https://t.co/q2QG4SEGvn">https://t.co/q2QG4SEGvn</a> <a href="https://t.co/cr7N5zOmZK">pic.twitter.com/cr7N5zOmZK</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/884442786887553024">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако самым милым моментом этой трансферной саги стало объяснение нападающего, почему он взял для выступлений девятый номер, под которым за клуб выступал шведский форвард Златан Ибрагимович, называвший себя «богом Манчестера».

«Я всегда спрашивал у мамы, под каким номером мне играть, и выбирал число 10, потому что у нее день рождения 10 октября. Теперь я попросил девятый номер, так как я нападающий, а нападающие играют под девятым номером.

Я попросил у Ибрагимовича разрешение и благодарю его за то, что он позволил мне играть под этим номером, — приводит слова Лукаку ESPN FC.

Учитывая, что у Ибрагимовича истек контракт с «МЮ» в июне этого года, а о том, что игрок не желает его продлевать, стало известно еще в апреле, решение Лукаку посоветоваться со шведом, какой номер ему взять, приобретает еще более милый характер.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата уже поздравил бельгийца с присоединением к новой команде, примерив его спортивную обувь.

«Поздравляю Ромелу Лукаку aka самые большие бутсы в мире», — написал испанец в своем «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Welcome <a href="https://twitter.com/RomeluLukaku9">@RomeluLukaku9</a> aka biggest boots EVER ??? <a href="https://twitter.com/ManUtd">@ManUtd</a> <a href="https://t.co/naof9thtgp">pic.twitter.com/naof9thtgp</a></p>— Juan Mata García (@juanmata8) <a href="https://twitter.com/juanmata8/status/884511187865485314">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тем временем старый-новый игрок «Эвертона» Руни в интервью Goal.com высказывал разочарование отсутствием достаточного количества игровых минут в «МЮ» впервые за 13 лет выступлений за клуб.

«Отсутствие игровой практики в “МЮ”? Это было разочарованием для меня. Впервые в карьере я не выходил на поле. Мне нужно играть в футбол — в этом моя сущность. Мне было неприятно, но я был капитаном, поэтому должен был оставаться уверенным в себе. Я наслаждался временем в “МЮ”, но нуждался в большем количестве матчей».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | "We did well last season but now we need to make the next step."<a href="https://twitter.com/RonaldKoeman">@RonaldKoeman</a> on pressure and Rooney ➡️ <a href="https://t.co/jTYDAluDEK">https://t.co/jTYDAluDEK</a> <a href="https://t.co/zyv5b97CnL">pic.twitter.com/zyv5b97CnL</a></p>— Everton (@Everton) <a href="https://twitter.com/Everton/status/884453826530594817">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Помимо Руни, «красные дьяволы» готовы расстаться с еще одним нападающим, недовольным количеством игрового времени, — 21-летним Антони Марсьялем. По информации La gazzetta dello Sport, к французу серьезно присматривается итальянская «Рома», а тот факт, что его контракт с «красными дьяволами» истекает в июне 2019 года, и вскоре он получит возможность сменить клубную прописку бесплатно, на правах свободного агента, может подтолкнуть «МЮ» к переговорам.

Испания.

В испанской Примере главным поставщиком реальных новостей является мадридский «Реал». Три дня назад он представил публике 19-летнего защитника Хесуса Вальехо, отлично показавшего себя в немецком «Айнтрахте», за который на правах аренды выступал весь прошлый сезон. Оборонец взял себе третий номер, который за последние 20 лет был занят только двумя людьми — Пепе и Роберто Карлосом.

Вчера «королевский клуб» презентовал еще одного 19-летнего игрока — левого латераля Тео Эрнандеса, который привлек к себе внимание ведущих клубов Европы задорной игрой за «Алавес» в минувшем сезоне Примеры (еще бы — он не стеснялся забивать самой «Барселоне» прямым ударом со штрафного).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">??⚽ <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeTheo?src=hash">#WelcomeTheo</a><br>Welcome to your new home, <a href="https://twitter.com/theo3_theo">@theo3_theo</a>!<br><br>¡Bienvenido a tu nueva casa, <a href="https://twitter.com/theo3_theo">@theo3_theo</a>!<a href="https://twitter.com/hashtag/HalaMadrid?src=hash">#HalaMadrid</a> <a href="https://t.co/Z2KLpyeUo4">pic.twitter.com/Z2KLpyeUo4</a></p>— Real Madrid C.F. (@realmadrid) <a href="https://twitter.com/realmadrid/status/884510041008611332">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сейчас «сливочные» всерьез намерены подписать еще одного молодого футболиста — 20-летнего Дани Себальоса, который был признан самым ценным игроком молодежного чемпионата Европы — 2017.

Полузащитника очень активно пыталась купить «Барселона», но воспитанник «Бетиса» предпочел Мадрид и уже сидит на чемоданах, ожидая приглашения на клубное медобследование.

По информации As, единственным препятствием к этому являются финансовые детали перехода: «Бетис» желает получить сумму в €18 млн сразу, а «Реал» предпочел бы отдать ее по частям. Впрочем, нет сомнений, что Флорентино Перес вскоре решит этот вопрос — он и не такие сделки проводит. Ожидается, что контракт будет подписан на пять или даже шесть лет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Ceballos espera que el Real Madrid le haga un hueco <a href="https://t.co/i0uzNgt84Q">https://t.co/i0uzNgt84Q</a> <a href="https://t.co/q5ugQbhWnz">pic.twitter.com/q5ugQbhWnz</a></p>— MARCA (@marca) <a href="https://twitter.com/marca/status/882319847471939585">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тем временем с вещами на выход из «Реала» собирается 25-летний Хамес Родригес, который после сезона 2014/15 и ухода Карло Анчелотти с поста тренера «Реала» плотно осел на скамейке запасных.

Прекрасные штрафные и ювелирная точность передач — не все, что необходимо для гарантии места в старте «королевского клуба»: это лишь базовые требования к игрокам атаки в Мадриде. Однако прикладывать невероятные усилия и перестраивать свою игру на благо команды, которая просто не использует схему с классическим плеймейкером, роль которого мечтал бы исполнять колумбиец, Хамес не захотел, и вот уже его футболки с новой формой не продаются в клубных магазинах.

Уже давно ходили слухи о том, что Анчелотти не прочь забрать креативного полузащитника к себе в «Баварию», и известный инсайдер Карло Лаудис в своем твиттере подтвердил, что итальянец намерен взять Хамеса в аренду на два года с правом первоочередного выкупа. Немцы уже вступили в переговоры с «королевским клубом», но им придется поторопиться: игрок желает сменить команду до 12 июля, чтобы не ехать с «Реалом» в предсезонное турне по США.

Главные конкуренты «сливочных» — «Барселона» и «Атлетико» — пока хранят молчание. Сине-гранатовые долго пытались переманить Марко Верратти, но, натолкнувшись на активное сопротивление «Пари Сен-Жермен», решили поискать удачи в другом месте. «Атлетико» же, по информации СМИ, договорился о трансфере опорного полузащитника Фабиньо из «Монако» (этот игрок, кстати, выступал за молодежную команду «Реала» — «Кастилью», — а в 2013 году даже дебютировал за основной состав).

Однако этот переход может состояться только в январе 2018 года, когда истечет срок трансферного бана, который ФИФА наложила на «Атлетико» за нарушения при подписании несовершеннолетних игроков.

Италия.

В итальянской Серии А на глазах у изумленных фанатов «Милана» происходит увеличение количества Доннарумм. Старший брат основного голкипера «россонери» Джанлуиджи — вратарь Антонио Доннарума — прошел медобследование и в ближайшее время подпишет с «Миланом» контракт. Теперь на страже красно-черных будет два брата-вратаря, оба — воспитанники клуба.

Антонио еще не провел за основной состав родного клуба ни одного матча, но имеет опыт выступлений за «Пьяченцу», «Губбио», «Дженоа», «Бари» и «Астерас». Как утверждают, итальянские СМИ, Джанлуиджи потребовал у «Милана» подписать своего брата в обмен на продление своего контракта.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Antonio Donnarumma underwent Milan Lab tests at Milanello today ?<br>Oggi Antonio Donnarumma ha svolto i test di Milan Lab a Milanello ? <a href="https://t.co/01BEhXvSxU">pic.twitter.com/01BEhXvSxU</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/884503833946271746">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Еще одной интересной новостью с Апеннинского полуострова стал переход Дугласа Косты из «Баварии» в «Ювентус». На фоне слухов о переходе Хамеса в состав «рекордмайстера» бывший полузащитник «Шахтера» резко засобирался на выход. 12 июля он готов пройти медосмотр для «бьянконери» и просит руководство взять его хотя бы в аренду. По информации Sky Italia, команда Антонио Конте арендует Косту за €6 млн с обязательством последующего выкупа за €40 млн.

Тем временем «Интер» выкупил у «Фиорентины» полузащитника Борху Валеро, несмотря на то что фанаты пели под его окнами, умоляя не менять клубную прописку. Воспитанник «Реала» защищал цвета «фиалок» с 2012 года и провел за клуб более 200 матчей.

«Фиорентина» благодарит Борху за пять замечательных лет вместе и желает, чтобы испанский полузащитник был счастлив как в человеческом, так и в профессиональном плане, — пожелали представители клуба на официальном сайте «Фиорентины».