Аймбетов вернулся в «Актобе»
Воспитанник актобинского футбола Абат Аймбетов внесен в заявку «Актобе» для участия в чемпионате Казахстана, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
21-летний полузащитник выступал за актобинцев с 2012 года, однако череда травм и недопонимания с некоторыми руководителями заставили его покинуть команду. В межсезонье Аймбетов должен был пополнить кокшетауский «Окжетпес», однако травма помешала ему это сделать.
Выступать за «Актобе» Аймбетов будет под номером 25.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter