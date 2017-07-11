Аймбетов вернулся в «Актобе»

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21-летний полузащитник выступал за актобинцев с 2012 года, однако череда травм и недопонимания с некоторыми руководителями заставили его покинуть команду. В межсезонье Аймбетов должен был пополнить кокшетауский «Окжетпес», однако травма помешала ему это сделать.



Выступать за «Актобе» Аймбетов будет под номером 25.