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11 июля 2017, 10:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Аймбетов вернулся в «Актобе»

Воспитанник актобинского футбола Абат Аймбетов внесен в заявку «Актобе» для участия в чемпионате Казахстана, пишет Sports.kz.

Воспитанник <span class=error>актобинского</span> футбола <span class=error>Абат</span> <span class=error>Аймбетов</span> внесен в заявку <span class=error>Актобе</span> для участия в чемпионате Казахстана пишет Sports.kz. Увеличить
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21-летний полузащитник выступал за актобинцев с 2012 года, однако череда травм и недопонимания с некоторыми руководителями заставили его покинуть команду. В межсезонье Аймбетов должен был пополнить кокшетауский «Окжетпес», однако травма помешала ему это сделать.

Выступать за «Актобе» Аймбетов будет под номером 25.

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